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КГБ, Берлин и знакомые герои: в Сеть просочились первые подробности Call of Duty Black Ops Cold War

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Официально премьера Call of Duty Black Ops Cold War состоится завтра вечером, 26 августа, «внутри» королевской битвы Call of Duty Warzone, однако, по закону современной игровой промышленности, без многочисленных утечек (или «утечек») дело обойтись не может, поэтому за день до презентации в Сети появилось краткое, но тем не менее ёмкое описание новинки.

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Согласно утечке, события Call of Duty Black Ops Cold War развернутся в начале 1980-х годов, а нас ждут виртуальные путешествия по Восточному Берлину, Вьетнаму, Турции и штаб-квартире советского комитета государственной безопасности. По сюжету, мы идём по следу таинственного агента, который зовёт себя Персеем и грезит идеей изменения хода истории и нарушения глобального баланса сил.

Судя по описанию, Black Ops Cold War является прямым продолжением оригинальной Call of Duty Black Ops, и по сюжету мы встретимся как с хорошо знакомыми персонажами вроде Вудса, Хадсона и Мейсона, так и с новыми героями. В Black Ops Cold War помимо увлекательной одиночной кампании будет стандартный мультиплеер, а также вернётся зомби-режим.

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Также в утечке упоминается, что Call of Duty Black Ops Cold War выйдет 13 ноября. Указанная дата касается как минимум версий игры для PC и консолей уходящего поколения; на «некстгене» Black Ops Cold War тоже появится, о чём свидетельствует наличие набора Cross-Gen Bundle, предоставляющего апгрейд игры для PlayStation 5 и Xbox Series X.

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activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
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