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На gamescom 2020 покажут сюжетный трейлер Mafia Definitive Edition

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Студия Hangar 13 прекрасно знает, что ремейк культовой первой части серии Mafia сейчас ждут чуть ли не все представители геймерского сообщества, поэтому активно пользуется своим положением и время от времени публикует новые подробности проекта. В частности, в официальном Twitter трилогии Mafia появилось сообщение, в котором авторы сообщают нам о том, что в ходе церемонии открытия онлайн-версии gamescom 2020 покажут сюжетный трейлер Mafia Definitive Edition.

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Стоит напомнить, что релиз Mafia Definitive Edition должен был состояться 28 августа, но из-за коронавируса его отложили почти на месяц — до 25 сентября. Так что если бы всё пошло по плану, то мы бы не трейлер ждали, а уже отменяли все свои планы на выходные и с вечера до утра проходили бы облагороженную классику.

Что касается церемонии открытия gamescom 2020, то она начнётся в этот четверг, в 21:00 по московскому времени, и пройдёт около двух часов (не считая получасового предварительного шоу). В её рамках нам покажут 38 игр, но в основном это будут уже ранее анонсированные проекты, например, аддон к DOOM Eternal и ремастер Age of Empires III.

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Теги

2k games hangar 13 mafia mafia definitive edition
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