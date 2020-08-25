На gamescom 2020 покажут сюжетный трейлер Mafia Definitive Edition
Студия Hangar 13 прекрасно знает, что ремейк культовой первой части серии Mafia сейчас ждут чуть ли не все представители геймерского сообщества, поэтому активно пользуется своим положением и время от времени публикует новые подробности проекта. В частности, в официальном Twitter трилогии Mafia появилось сообщение, в котором авторы сообщают нам о том, что в ходе церемонии открытия онлайн-версии gamescom 2020 покажут сюжетный трейлер Mafia Definitive Edition.
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Стоит напомнить, что релиз Mafia Definitive Edition должен был состояться 28 августа, но из-за коронавируса его отложили почти на месяц — до 25 сентября. Так что если бы всё пошло по плану, то мы бы не трейлер ждали, а уже отменяли все свои планы на выходные и с вечера до утра проходили бы облагороженную классику.
Что касается церемонии открытия gamescom 2020, то она начнётся в этот четверг, в 21:00 по московскому времени, и пройдёт около двух часов (не считая получасового предварительного шоу). В её рамках нам покажут 38 игр, но в основном это будут уже ранее анонсированные проекты, например, аддон к DOOM Eternal и ремастер Age of Empires III.
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