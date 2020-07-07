Официально: выход ремейка Mafia перенесли на конец сентября
Обновлено: Вскоре после нижеуказанной утечки разработчики официально подтвердили, что релиз Mafia Definitive Edition отложен и состоится 25 сентября. Причина для этого года стандартная: коронавирус. Впрочем, есть и хорошая новость: премьера игрового процесса Mafia Definitive Edition состоится 22 июля.
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Оригинал: Последнее время разработчики крупных игр будто сговорились и переносят релизы своих проектов, и вот, кажется, то же самое произойдёт с ремейком Mafia. На официальном сайте игры в разделе предварительного заказа появилось упоминание, гласящее о том, что выход Mafia Definitive Edition состоится 25 сентября, тогда как по факту релиз запланирован на 28 августа.
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Пока что разработчики никаких комментариев не давали, да и на страничках Mafia Definitive Edition в сервисах цифровой дистрибуции пока без изменений. Стоит отметить, что в прошлом месяце нам должны были показать полноценный геймплей Mafia Definitive Edition, однако вместо него мы лишь увидели сюжетный трейлер. Вполне вероятно, что разработчики просто не успевают подготовить игру к ранее обозначенному сроку.
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Вряд ли, конечно, мы имеем дело с нелепой ошибкой, однако никаких скоропалительных выводов до подтверждения/опровержения вышеуказанной информации со стороны авторов или издателей проекта лучше не делать, так что на данном этапе это лишь утечка/слух.
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