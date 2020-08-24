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Авторы Yakuza: Like a Dragon назвали точную дату релиза проекта

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Первая информация о том, что международная версия боевика Yakuza: Like a Dragon выйдет в ноябре, появилась еще в прошлом месяце. После данного объявления отдельные цифровые магазины начали публиковать точную дату релиза — 13 ноября. Сегодня сами разработчики выпустили соответствующий ролик, который подтверждает вышеуказанную дату. То есть, проект действительно выйдет в свет 13 ноября.

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Yakuza: Like a Dragon поступит в продажу на PC, Xbox One и PlayStation 4. В случае с «персоналками» игра выйдет не только в Steam, но и в Microsoft Store.

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Разумеется, версия проекта для консолей нового поколения тоже увидит свет — только чуточку позднее.

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