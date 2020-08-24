В этом году из-за коронавируса уже были отменены практически все массовые игровые мероприятия, а те, что не отменили, провели/проведут в онлайн-формате. В этой связи игрокам стало любопытно, какая судьба в текущем году ждёт церемонию The Game Awards, которая традиционно проходит в декабре.

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По словам создателя и ведущего The Game Awards Джеффа Кили, церемония в этом году пройдёт в онлайн-формате и станет крупнейшей за все годы её существования. Ознакомиться с форматом проведения The Game Awards 2020 можно будет уже через несколько дней в рамках церемонии открытия Gamescom 2020: Джефф Кили по совместительству является и её продюсером и ведущим.

До старта церемонии открытия Gamescom 2020 осталось всего три дня: в её рамках нам покажут 38 игр, включая как свежие анонсы, так и ранее показанные игры. Что же до The Game Awards, то подробностями о ней с нами поделятся уже ближе к концу года.