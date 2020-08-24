Трейлер к скорому выходу Marvel’s Avengers
До выхода супергеройского боевика Marvel’s Avengers осталось уже меньше двух недель, поэтому издательство Square Enix решило, согласно традиции, заранее порадовать нас публикацией соответствующего релизного видеоролика.
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Стоит напомнить, что Marvel’s Avengers это боевик от третьего лица, который можно будет проходить за различных «Марвелловских» супергероев вроде Капитана Америки и Железного Человека в одиночку или в совместном режиме. У каждого супергероя свои особенности и тактики ведения боя.
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Игра 4 сентября доберётся до PC и консолей уходящего поколения, а до конца года постарается заглянуть и на «некстген».
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