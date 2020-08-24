До выхода Surgeon Simulator 2 — шуточного симулятора хирурга — осталось всего три дня, поэтому разработчики из Bossa Studios опубликовали свежий юмористический ролик, сконцентрированный на основной особенности новинки: режиме совместной игры. В нижеуказанном ролике горе-врачи пытаются бороться за жизнь несчастного пациента с помощью консервных ножей, пил, молотков и щепотки удачи.

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Стоит отметить, что в Surgeon Simulator 2 присутствует своеобразный редактор карт, с помощью которого можно будет создавать различные уникальные испытания не только для себя и друзей, но и для других игроков, которые посчитают именно ваш «уровень» наиболее интересным.

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Релиз состоится 27 августа. Самое главное — воспринимать Surgeon Simulator 2 как забавную игрушку для приятного времяпрепровождения с друзьями, и не более того.