Можно было предположить, что хотя бы на третью неделю Fall Guys Ultimate Knockout вспомнит, что такое совесть, и освободит верхнюю ступеньку пьедестала чарта продаж в Steam, но статистика говорит прямо об обратном: без боя свою лидерскую позицию феноменально успешная аркада отдавать не собирается.

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Тем временем поступивший на этой неделе в продажу авиасим Microsoft Flight Simulator удерживает сразу вторую и третью (по предзаказу) строчки чарта продаж на уходящей неделе. На четвёртой строчке разместилась кооперативная игра Among Us, на пятой — Fall Guys Collector’s Pack. В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

Fall Guys: Ultimate Knockout;

Microsoft Flight Simulator;

Microsoft Flight Simulator (предзаказ);

Among Us;

Fall Guys Collectors Pack;

Risk of Rain 2;

NBA 2K20;

Rogue Legacy 2;

Grand Theft Auto V;

Spiritfarer.

Важно помнить, что игры в чарте сортированы по выручке за неделю, а не по числу проданных копий.