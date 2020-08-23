Fall Guys продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam, Microsoft Flight Simulator — на втором месте
Можно было предположить, что хотя бы на третью неделю Fall Guys Ultimate Knockout вспомнит, что такое совесть, и освободит верхнюю ступеньку пьедестала чарта продаж в Steam, но статистика говорит прямо об обратном: без боя свою лидерскую позицию феноменально успешная аркада отдавать не собирается.
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Тем временем поступивший на этой неделе в продажу авиасим Microsoft Flight Simulator удерживает сразу вторую и третью (по предзаказу) строчки чарта продаж на уходящей неделе. На четвёртой строчке разместилась кооперативная игра Among Us, на пятой — Fall Guys Collector’s Pack. В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Fall Guys: Ultimate Knockout;
- Microsoft Flight Simulator;
- Microsoft Flight Simulator (предзаказ);
- Among Us;
- Fall Guys Collectors Pack;
- Risk of Rain 2;
- NBA 2K20;
- Rogue Legacy 2;
- Grand Theft Auto V;
- Spiritfarer.
Важно помнить, что игры в чарте сортированы по выручке за неделю, а не по числу проданных копий.
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