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Fall Guys продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam, Microsoft Flight Simulator — на втором месте

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Можно было предположить, что хотя бы на третью неделю Fall Guys Ultimate Knockout вспомнит, что такое совесть, и освободит верхнюю ступеньку пьедестала чарта продаж в Steam, но статистика говорит прямо об обратном: без боя свою лидерскую позицию феноменально успешная аркада отдавать не собирается.

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Тем временем поступивший на этой неделе в продажу авиасим Microsoft Flight Simulator удерживает сразу вторую и третью (по предзаказу) строчки чарта продаж на уходящей неделе. На четвёртой строчке разместилась кооперативная игра Among Us, на пятой — Fall Guys Collector’s Pack. В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Fall Guys: Ultimate Knockout;
  • Microsoft Flight Simulator;
  • Microsoft Flight Simulator (предзаказ);
  • Among Us;
  • Fall Guys Collectors Pack;
  • Risk of Rain 2;
  • NBA 2K20;
  • Rogue Legacy 2;
  • Grand Theft Auto V;
  • Spiritfarer.

Важно помнить, что игры в чарте сортированы по выручке за неделю, а не по числу проданных копий.

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