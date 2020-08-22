До выхода ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 осталось уже меньше двух недель, поэтому его разработчики из Vicarious Visions, следуя традиции, заранее опубликовали «запускающий» видеоролик — чтобы мы не забыли отметить на календарике 4 сентября.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Напомним, что ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 порадует наличием классического и обновлённого вариантов управления, «отреставрированным» саундтреком, наличием всех игровых режимов из оригинала и поддержкой мультиплеера.

реклама

Игра создавалась для PC и консолей PlayStation 4 и Xbox One. На PC проект будет распространяться исключительно через Epic Games Store.