Трейлер к скорому выходу ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
До выхода ремейка Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 осталось уже меньше двух недель, поэтому его разработчики из Vicarious Visions, следуя традиции, заранее опубликовали «запускающий» видеоролик — чтобы мы не забыли отметить на календарике 4 сентября.
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Напомним, что ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 порадует наличием классического и обновлённого вариантов управления, «отреставрированным» саундтреком, наличием всех игровых режимов из оригинала и поддержкой мультиплеера.
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Игра создавалась для PC и консолей PlayStation 4 и Xbox One. На PC проект будет распространяться исключительно через Epic Games Store.
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