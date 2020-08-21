На этой неделе в Сети появилась информация о том, что Crysis Remastered поступит в продажу уже в пятницу (сегодня), но впоследствии Crytek её опровергла, а сегодня огласила официальную точную дату выхода «облучённого» культового шутера на PC и «больших» консолях — 18 сентября. А чтобы мы примерно представляли себе, чего стоит ожидать от обновлённой версии игры, разработчики опубликовали наглядный видеоролик-сравнение с оригинальной Crysis.

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В Crysis Remastered используется продвинутое освещение, текстуры в разрешении 8K, отражения с использованием трассировки лучей и другие современные графические технологии. В общем, через месяц нашим компьютерам вновь не поздоровится.

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Любопытно, что в качестве PC-версии Crysis Remastered числится только вариант для Epic Games Store. Неужели перед нами очередной эксклюзив, пусть даже и временный?