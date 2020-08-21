Разработчики ожидаемого шутера Atomic Heart решили дать небольшое интервью изданию Wccftech. Были даны ответы на некоторые вопросы касательно сроков и темпов разработки, влияния пандемии и прочего.

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Если говорить о самой пандемии коронавируса, то она оказала на студию не очень большое влияние. Сроки разработки почти не были смещены, сдвинуть пришлось только запись кат-сцен с актёрами.

На прохождение Atomic Heart придётся потратить не менее 20 часов. Причём, для более полного понимания замысла сценаристов игру нужно будет пройти несколько раз. Про использование технологий разработчики не сказали ничего нового. Зато мы точно знаем, что в Atomic Heart не будут использоваться последние возможности DirectX 12 Ultimate. Речь идёт о Mesh Shading и VRS. По поводу сетевого режима стало известно следующее. PvP-зон в момент релиза точно не появится. А вот мультиплеер должен появиться — но только после релиза.

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К сожалению, дату релиза Atomic Heart мы до сих пор не знаем. Мы также понимаем, что игра точно не выйдет в этом году. И, скорее всего, не выйдет и до конца следующе года. Амбиций у разработчиков много, времени на их реализацию нужно ещё больше.