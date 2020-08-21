Компания Gearbox опубликовала коротенький ролик-тизер четвёртого дополнения для Borderlands 3. Нам стало понятно, что новым героем DLC станет псих Криг. Если вдруг кто призабыл, речь идёт о персонаже из второй части, который был доступен в дополнении Psycho Pack. Как-то всё слишком мудрено получилось, но как есть.

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Важно понимать, что это только тизер. А полноценный анонс дополнения должен произойти 25 августа. Это самое четвёртое дополнение для игры станет последним. Если точнее, то это последнее DLC в рамках сезонного абонемента.

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Будет ли выходить контент для Borderlands 3 после окончания «сезонника» — узнаем позднее.