InXile Entertainment в курсе, что проходить игру с другом гораздо интереснее и веселее, чем одному, поэтому в ролевой игре Wasteland 3 предусмотрен кооперативный режим, которому разработчики сегодня и посвятили свежее видео.

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Как поясняют авторы, в мире Wasteland 3 очень важно иметь товарища, которому можно доверять, ведь это значительно упростит прохождение и в целом улучшит впечатления от игры. Однако структура игры не обязывает приятелей завершать задания вместе, поэтому вместо ожидаемолй помощи можно вполне стать жертвой предательства или розыгрыша. Так что рекомендуется играть с проверенными напарниками.

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Напомним, что в Wasteland 3 мы отправимся в снежные локации Колорадо по приглашению местного Патриарха, которому необходима помощь в одном важном деле, которое нельзя поручить первому встречному. Взамен на нашу помощь Патриарх окажет нам поддержку в восстановлении Аризоны — родного штата нашего героя. Wasteland 3 порадует проработанной ролевой системой и огромным масштабом: по подсчётам разработчиков, игра рассчитана примерно на восемьдесят часов прохождения.

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Релиз состоится ровно через неделю, 28 августа.