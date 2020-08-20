Разработчики из студии LKA совместно с издательством Wired Productions представили парочку новых роликов психологического триллера Martha Is Dead. Марта (так зовут несчастную девушку) действительно мертва. Действие игры происходит в итальянской Тоскане в 1944 году. Тело Марты находят на берегу озера, а её сестре-близнецу придётся разобраться в этом непростом деле.

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Как вы понимаете, фоном для всей этой истории послужат события Второй мировой. Первый представленный ролик содержит в себе довольно жуткие кадры. Игра создаётся на базе Unreal Engine 4. Разработчики обещают, что игра удивит нас первоклассным визуальным рядом и, традиционно для таких случаев, сильной историей.

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Что до второго ролика, то здесь уже демонстрируется непосредственный геймплей — аж 14 минут. Ролик записан не без участия журналистов профильного издания IGN. Триллер Martha Is Dead должен поступить в продажу в будущем году.

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