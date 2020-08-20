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Пугающий триллер Martha Is Dead представлен двумя видеороликами

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Разработчики из студии LKA совместно с издательством Wired Productions представили парочку новых роликов психологического триллера Martha Is Dead. Марта (так зовут несчастную девушку) действительно мертва. Действие игры происходит в итальянской Тоскане в 1944 году. Тело Марты находят на берегу озера, а её сестре-близнецу придётся разобраться в этом непростом деле.

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Как вы понимаете, фоном для всей этой истории послужат события Второй мировой. Первый представленный ролик содержит в себе довольно жуткие кадры. Игра создаётся на базе Unreal Engine 4. Разработчики обещают, что игра удивит нас первоклассным визуальным рядом и, традиционно для таких случаев, сильной историей.

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Что до второго ролика, то здесь уже демонстрируется непосредственный геймплей — аж 14 минут. Ролик записан не без участия журналистов профильного издания IGN. Триллер Martha Is Dead должен поступить в продажу в будущем году.

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wired productions lka martha is dead
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Илья Медведев
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Но с 3070 на GDDR6 всё же нормально будет?
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
MriS
23:56
Так популярной работой занимаются много людей, а этой единицы и под нее другие камни берут. 3д моделирование /расчетами/видео редактированием окупает ttrx40 за месяц-три. Смысла в урезанной платформ...
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Saint_Diver
23:54
>>>NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции Но они будут ограничены теплопакетом :))
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
Inqizitor
23:53
Если Хуанг сделает 98 градусов за $1400 - то это будет провал, который можно сравнить с пресловутым 5800 Ультра. Через год отвалится чип GPU и чипы памяти, сгорит питание. Позор, конечно, полный.
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
LoL
23:51
С РТХ офф конечно же быстрее)
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
LoL
23:50
Если сборка на актуальных ам4 процах и досках, то там и менять ничего не надо. Но если смотреть в сторону лга1200, то божественный 10700к придётся выкинуть, весело же)
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
Saint_Diver
23:48
Автор, а почему разные процессоры на скриншотах? >RTX 2070 Super быстрее, чем 5700XT на 5% в среднем фпс. А по минимальному они равны (77 против 77)…
5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
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