Разработчики стратегии Iron Harvest опубликовали новый трейлер, посвящённый сюжетной кампании. Если вы призабыли, то мы сейчас освежим память. Итак, в мире Iron Harvest война не закончилась.

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Имеются три стороны конфликта: Полания, Русвет и Саксония. Разумеется, сюжетный режим спроектирован таким образом, чтобы у игроков имелась познакомиться со всеми сторонами. Всего нас ждёт более 20 миссий, которые смогут предложить нам увлекательные и очень напряжённые баталии.

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Бета-версия Iron Harvest прямо сейчас доступна для опробования по этой ссылке в Steam. Что до релиза, то он должен случиться уже 1 сентября. Среди целевых платформ пока значится только PC. Что до консолей PlayStation 4 и Xbox One, то там выход игры тоже случится, но только позднее.