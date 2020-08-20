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Новый трейлер стратегии Iron Harvest знакомит с сюжетной кампанией

4
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Разработчики стратегии Iron Harvest опубликовали новый трейлер, посвящённый сюжетной кампании. Если вы призабыли, то мы сейчас освежим память. Итак, в мире Iron Harvest война не закончилась.

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Имеются три стороны конфликта: Полания, Русвет и Саксония. Разумеется, сюжетный режим спроектирован таким образом, чтобы у игроков имелась познакомиться со всеми сторонами. Всего нас ждёт более 20 миссий, которые смогут предложить нам увлекательные и очень напряжённые баталии.

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Бета-версия Iron Harvest прямо сейчас доступна для опробования по этой ссылке в Steam. Что до релиза, то он должен случиться уже 1 сентября. Среди целевых платформ пока значится только PC. Что до консолей PlayStation 4 и Xbox One, то там выход игры тоже случится, но только позднее.

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darmate
22:28
shagohod
Новый трейлер стратегии Iron Harvest знакомит с сюжетной кампанией
Inraz
22:27
Главное побольше L3. И все наладится.
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Inraz
22:24
Там новые процессоры Интел должны выйти под 1200. Вот и продать то нужно будет уже устаревшие новые.
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Batareykin
22:23
большой минус эпик стор, нельзя запустить игру в оффлайн режиме
В Epic Games Store на следующей неделе раздадут HITMAN (2016), а пока можно забрать Enter the Gungeon
Джордж Майкл
22:21
Дичь какая-то, цвета выкручены чуть ли не до инверсии. Ни одного ЕНБ нормального не видел, с момента их появления. По крайней мере пригодного для геймплея, для фотосетов может и есть годные.
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DOaG
22:19
Авторы поляки или чехи? Музыка явно композитора первого Кризиса... Тогда смело можно брать, мерзопакостной sjw там будет минимум, если вообще будет. Цензура дллбанутых "потерпевших" хуже даже тотально...
Новый трейлер стратегии Iron Harvest знакомит с сюжетной кампанией
Inraz
22:19
При наличии лишних средств ставлю на 9 3900XT. Что 20, что 30 fps, разница при выше 100, как то при 144 герцовом мониторе? Но, в будущем?
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
Inraz
22:18
Нормуль там питальник. Твой 9 3900X потянет.
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hihimik
22:16
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