Сборник ремастеров тактических игр Commandos 2 и Praetorians появился на PC ещё в январе этого года, однако в планах разработчиков был также и выпуск обеих облагороженных версий игр на консолях. И вот, сегодня авторы сообщили о том, что пользователи PlayStation 4 и Xbox One смогут приобщиться к классике уже 18 сентября.

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Не обойдут стороной и портативную консоль Nintendo Switch, однако релиз версии сборника Commandos 2 и Praetorians для неё задержится до зимы 2020/2021 года. Любопытно, что на консолях ремастер Commandos 2 и Praetorians можно будет приобрести как в цифровом, так и в физическом виде.

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Напомним, что в обновлённых Commandos 2 и Praetorians используются текстуры высокого разрешения, облагороженный отвечающий требованиям сегодняшнего дня интерфейс и улучшенное управление.