PC-версия HITMAN 3 будет эксклюзивом Epic Games Store
Студия I/O Interactive решила присоединиться к модному нынче тренду по переходу в отличные от Steam сервисы цифровой дистрибуции и объявила о том, что PC-версия HITMAN 3 будет распространяться эксклюзивно в Epic Games Store. У игры уже появилась своя EGS-страничка с упоминанием о сравнительно скором релизе.
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Как поясняют разработчики, которые с 2017 года вообще-то работают самостоятельно, без стороннего издателя, сотрудничество с Epic Games позволило им сохранить творческую свободу и создать HITMAN 3 именно такой, какой она ими и задумывалась, без компромиссов. По случаю эксклюзивности HITMAN 3 в Epic Games Store на следующей неделе пройдёт бесплатная раздача HITMAN (2016), с которой и началась новая трилогия приключений Агента 47.
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Напомним, что в HITMAN 3 — это своего рода кульминация сюжета трилогии, в ходе которой Агент 47 выполнит важнейшие контракты за всю свою карьеру, после которых мир уже никогда не будет прежним. Релиз запланирован на январь.
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