Студия I/O Interactive решила присоединиться к модному нынче тренду по переходу в отличные от Steam сервисы цифровой дистрибуции и объявила о том, что PC-версия HITMAN 3 будет распространяться эксклюзивно в Epic Games Store. У игры уже появилась своя EGS-страничка с упоминанием о сравнительно скором релизе.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Как поясняют разработчики, которые с 2017 года вообще-то работают самостоятельно, без стороннего издателя, сотрудничество с Epic Games позволило им сохранить творческую свободу и создать HITMAN 3 именно такой, какой она ими и задумывалась, без компромиссов. По случаю эксклюзивности HITMAN 3 в Epic Games Store на следующей неделе пройдёт бесплатная раздача HITMAN (2016), с которой и началась новая трилогия приключений Агента 47.

реклама

Напомним, что в HITMAN 3 — это своего рода кульминация сюжета трилогии, в ходе которой Агент 47 выполнит важнейшие контракты за всю свою карьеру, после которых мир уже никогда не будет прежним. Релиз запланирован на январь.