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В Epic Games Store на следующей неделе раздадут HITMAN (2016), а пока можно забрать Enter the Gungeon

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В Epic Games Store продолжается еженедельное ставшее уже рутинным снабжение пользователей подарочными играми. С сегодняшнего дня и до вечера 27 августа любой желающий может забрать два проекта — Enter the Gungeon и God’s Trigger.

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Enter the Gungeon представляет собой приключенческую игру в жанре bullet hell, события которой разворачиваются в подземельях, ведущих, по преданию, к легендарному сокровищу Оружелью, способному уничтожить прошлое. God’s Trigger, в свою очередь, это инди-боевичок с элементами rogue-like, где нам нужно быстро, ловко и красиво расправляться с врагами. Игры вышли в 2016 и 2019 годах соответственно и обладают высоким пользовательским рейтингом. Здесь надо отдать должное Epic Games — плохие игры она не раздаёт.

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Но более интересное предложение нас всё же ждёт на следующей неделе: с 27 августа по 3 сентября в Epic Games Store будет проходить раздача HITMAN (2016) и Shadowrun Collection. Будущая раздача HITMAN (2016) явно приурочена к новости о том, что PC-версия HITMAN 3, запланированная к выходу в январе, будет эксклюзивом EGS.

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