Компания Feral Interactive совсем недавно выпустила классическую стратегию Company of Heroes образца 2007 года на iPad. В скором времени игра дополнительно выйдет на iPhone и Android. Если вы уже приобрели стратегию для iPad, то для смартфонов Apple она станет доступной бесплатно и автоматически. Любой владелец iPhone 6s или более современного устройства линейки сможет эту игру запустить безо всяких проблем.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

В случае с Android всё немного интереснее. Пока там Company of Heroes будет доступна только на ограниченном количестве устройств. Причём, требуется наличие установленной Android 9.0 (Pie). Со списком поддерживаемых гаджетом можно ознакомиться на официальной страничке игры в магазине.

реклама

Company of Heroes для iPhone и Android выйдет уже 10 сентября.