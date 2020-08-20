Классическая стратегия Company of Heroes готовится к выходу на iPhone и Android
Компания Feral Interactive совсем недавно выпустила классическую стратегию Company of Heroes образца 2007 года на iPad. В скором времени игра дополнительно выйдет на iPhone и Android. Если вы уже приобрели стратегию для iPad, то для смартфонов Apple она станет доступной бесплатно и автоматически. Любой владелец iPhone 6s или более современного устройства линейки сможет эту игру запустить безо всяких проблем.
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В случае с Android всё немного интереснее. Пока там Company of Heroes будет доступна только на ограниченном количестве устройств. Причём, требуется наличие установленной Android 9.0 (Pie). Со списком поддерживаемых гаджетом можно ознакомиться на официальной страничке игры в магазине.
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Company of Heroes для iPhone и Android выйдет уже 10 сентября.
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