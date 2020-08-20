В графических настройках бета-версии World of Warcraft Shadowlands наконец-то появилась опция включения трассировки лучей для улучшения качества теней в игре, и участники тестирования поспешили поделиться соответствующими сравнительными скриншотами. Забегая немного вперёд, хочется отметить, что если бы не пометки RTX On/Off, то можно было бы легко запутаться, где «облучённые» тени включены, а где нет — вот такая разница в картинке.

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Стоит отметить, что трассировку лучей в World of Warcraft Shadowlands можно настраивать в трёх вариантах: от низкого качества до высокого. Судя по скриншоту окна настроек, выше- и нижеуказанные снимки создавались с «выкрученной» на максимум «теневой» трассировкой лучей.

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Напомним, что дополнение Shadowlands планируют выпустить этой осенью. Аддон продолжит повествование истории Сильваны, а в его рамках мы посетим Тёмные земли, являющиеся пристанищем душ.