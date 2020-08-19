Неприятными, но вполне ожидаемыми в современных реалиях известиями поделились сегодня разработчики из Firefly Studios: релиз стратегии Stronghold Warlords откладывается ровно на четыре месяца. Если раньше игра должна была выйти 29 сентября, то теперь релиз задержится до 23 января.

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Как пишут авторы, они полагали, что успеют завершить производство игры к концу сентября, но недооценили степень влияния пандемии COVID-19 на студию в целом и на отдельных её сотрудников в частности. Решение о переносе выхода далось студии нелегко, но разработчики считают, что игроки достойны только лучшего качества, и уверены, что вынужденное ожидание оправдается.

Для тех, кому интересно следить за развитием Stronghold Warlords, разработчики планируют регулярно публиковать своеобразные видеоотчёты на своём официальном YouTube-канале.