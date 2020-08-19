Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее обновление, решающее проблемы с вылетами игры

1
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

К сожалению, релиз долгожданной PC-версии Horizon Zero Dawn не обошёлся без серьёзных технических проблем, которые разработчики из Guerilla теперь усердно исправляют. Так, сегодня для Horizon Zero Dawn вышло свежее обновление версии 1.02, которое решило ряд проблем, приводивших к «вылету» игры на рабочий стол.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Помимо этого в свежем обновлении разработчики улучшили производительность игры во время автосохранения (например, при завершении этапа квеста), исправили ошибку с неотключаемой вертикальной синхронизацией в полноэкранном режиме, а также синхронизировали лицевые анимации.

Естественно, на этом проблемы не заканчиваются, и о многих из них вроде нестабильной работы игры на определённых комбинациях устройств разработчикам уже известно. Решать их будут в последующих обновлениях.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

horizon zero dawn guerilla games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее обновление, решающее проблемы с вылетами игры
1
Читеры научились обходить требование двухфакторной аутентификации в Call of Duty Warzone
1
Симулятор вредного гуся скоро выйдет в Steam и обзаведётся кооперативным режимом
+
25 минут игрового процесса новой Battletoads
10
Опубликованы системные требования ранней версии Baldur’s Gate III
3
Новый трейлер Observer System Redux посвящён улучшенной графической составляющей проекта
2

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
18 августа 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 причин, по которым не стоит в 2020 году покупать SSD объемом менее 1 ТБ
66
10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
46
Разгон самой дешёвой оперативной памяти с чипами Micron E-die на Intel - 3600 MHz CL16, 4000 MHz CL 18 за 5 минут
142
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 2
21
Сборка ПК для работы за 450$
57
Попробуем замахнуться на золотую сборку ПК с целью демонстрации богатства
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
48
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
50
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
28
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
13

Сейчас обсуждают

Jaster
15:49
да, потратить еще пару минут чтоб глянуть заголовки, это сложно очень.
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
Jaster
15:46
А как же снег???
PC-версия Horizon Zero Dawn получила свежее обновление, решающее проблемы с вылетами игры
mimigen
15:45
Думаю, что подобные тесты опубликованы в сети. В реальной жизни SSD не добавит ни одного фпс в саму игру и не изменит геймплей. А вот прогрузка запуска или переход с уровня на уровень, смена локаций ...
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
Keltis
15:45
Думаю 3070 = 700, а 3060 - 500.
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
Анатолий Кочин
15:42
"И много раз видел, как обычные люди, кто не разбирается в этой отрасли, приходят в магазин и просят консультанта помочь им собрать мощный игровой компьютер за определенный бюджет." Охранником на вход...
Комплектуем лучший конфиг игрового компа до 50 000 рублей
N1ghtwish
15:40
Поддерживаю!
Доступный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K появился в продаже — новинка может стать альтернативой для Core i9-10900K при более низкой стоимости
Дедувка Морощщщ
15:40
Демократия, швабода. Каждый додик имеет право на мнение.
Новая модификация для The Witcher 3 испортила графику и игровой процесс Ведьмака, превратив лучшую РПГ десятилетия в безвкусную подделку
Denrus Resident
15:39
а ещё лучше сразу пусть разблокируют множитель на всех камнях
Доступный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K появился в продаже — новинка может стать альтернативой для Core i9-10900K при более низкой стоимости
Maxim Strikel
15:39
Это заблуждение, многие игры по возможности забивают лишний видеобуфер ,если он есть,поставь 2080 с 8-ю гигами они забьются как и на 1080ti но разницы не заметишь.Когда реально будет не хватка видеопа...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 будет стоить 1399 долларов и иметь память GDDR6X объемом 24 Гб
eds
15:38
Ну естественно из-за проблем в российской экономике, долларовая цена в США поднялась более чем в 2 раза. Ну что ты дурень несешь...
NVIDIA не выпустит GeForce RTX 3080 Ti — ее место займет RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти и ценой $1399
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем