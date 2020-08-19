К сожалению, релиз долгожданной PC-версии Horizon Zero Dawn не обошёлся без серьёзных технических проблем, которые разработчики из Guerilla теперь усердно исправляют. Так, сегодня для Horizon Zero Dawn вышло свежее обновление версии 1.02, которое решило ряд проблем, приводивших к «вылету» игры на рабочий стол.

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Помимо этого в свежем обновлении разработчики улучшили производительность игры во время автосохранения (например, при завершении этапа квеста), исправили ошибку с неотключаемой вертикальной синхронизацией в полноэкранном режиме, а также синхронизировали лицевые анимации.

Естественно, на этом проблемы не заканчиваются, и о многих из них вроде нестабильной работы игры на определённых комбинациях устройств разработчикам уже известно. Решать их будут в последующих обновлениях.