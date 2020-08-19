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Читеры научились обходить требование двухфакторной аутентификации в Call of Duty Warzone

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Будучи распространяемой по условно-бесплатной модели, королевская битва Call of Duty Warzone закономерно страдает от отравляющих игровой процесс читеров. Число заблокированных за мошенничество пользователей ещё с весны исчислялось десятками тысяч, а в самой игре уже давно действует система двухфакторной аутентификации: чтобы попасть в игру, новичкам в обязательном порядке необходимо подключить к учётной записи свой номер телефона. Так что теоретически, если аккаунт блокируется за читы, то поможет только покупка новой SIM карты.

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Но в противостоянии «меча и щита» победу чаще всего так или иначе одерживает меч, вот и читеры находят новые способы похулиганить и почувствовать себя непобедимыми. Как сообщает издание Vice, в сообществе Call of Duty Warzone появились торговцы уже активированными учётными записями, предлагающие их по цене в два доллара или даже меньше за «свежак» и по цене в 15 долларов за аккаунты, на которых уже зафиксирована история матчей. Разница в цене вызвана тем, что старые аккаунты якобы считаются по умолчанию менее подозрительными и реже сканируются античитерскими системами.

Поскольку сами читерские программы стоят значительно дороже подобных учётных записей, то никакого нарушения логики «Зачем покупать аккаунт в условно-бесплатной игре?» здесь нет. Тем более у заядлого читера.

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activision infinity ward call of duty warzone
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