Будучи распространяемой по условно-бесплатной модели, королевская битва Call of Duty Warzone закономерно страдает от отравляющих игровой процесс читеров. Число заблокированных за мошенничество пользователей ещё с весны исчислялось десятками тысяч, а в самой игре уже давно действует система двухфакторной аутентификации: чтобы попасть в игру, новичкам в обязательном порядке необходимо подключить к учётной записи свой номер телефона. Так что теоретически, если аккаунт блокируется за читы, то поможет только покупка новой SIM карты.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Но в противостоянии «меча и щита» победу чаще всего так или иначе одерживает меч, вот и читеры находят новые способы похулиганить и почувствовать себя непобедимыми. Как сообщает издание Vice, в сообществе Call of Duty Warzone появились торговцы уже активированными учётными записями, предлагающие их по цене в два доллара или даже меньше за «свежак» и по цене в 15 долларов за аккаунты, на которых уже зафиксирована история матчей. Разница в цене вызвана тем, что старые аккаунты якобы считаются по умолчанию менее подозрительными и реже сканируются античитерскими системами.

Поскольку сами читерские программы стоят значительно дороже подобных учётных записей, то никакого нарушения логики «Зачем покупать аккаунт в условно-бесплатной игре?» здесь нет. Тем более у заядлого читера.