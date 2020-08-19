В популярной игре Untitled Goose Game всегда, где мы в роли надоедливого вредного гуся всячески досаждаем местным жителям, отчаянно не хватало возможности объединиться с другом и ввергнуть милый городок в двойной хаос. Что ж, разработчики из студии House House осознали просчёт и объявили о том, что уже 23 сентября это недоразумение будет исправлено: в указанный день в Untitled Goose Game появится режим совместного прохождения для двух игроков.

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В тот же день, 23 сентября, у PC-версии Untitled Goose Game истекает период эксклюзивности для Epic Games Store, так что ожидайте релиза в Steam.

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Стоит отметить, что симулятор вредного гуся произвёл такой фурор, что без лишних раздумий получил звание игры года по версии DICE Awards 2020. Действительно ли это игра года, конечно, предмет долгих и бессмысленных обсуждений, но сам факт зафиксирован.