Симулятор вредного гуся стал лучшей игрой 2019 года по версии DICE Awards 2020
Похоже, симулятор гуся-хулигана Untitled Goose Game действительно нашёл отклик в сердцах любителей игр и членов жюри организованной Академией интерактивных искусств и наук премии DICE Awards. В этом году приз за «Лучшую игру» достался именно «гусю», а в целом игра завоевала награды в трёх номинациях. Наибольшее же число наград — четыре штуки — унесла Control. Проект Хидео Кодзимы Death Stranding забрал две награды, и обе в глубоко вторичных номинациях.
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- Игра года — Untitled Goose Game
- Боевик года — Control
- Приключение года — Star Wars Jedi Fallen Order
- Семейная игра года — Super Mario Maker 2
- Файтинг года — Mortal Kombat 11
- Гоночная игра года — Mario Kart Tour
- Ролевая игра года — The Outer Worlds
- Спортивная игра года — FIFA 2020
- Стратегия/симулятор года — Fire Emblem Three Houses
- Техническое достижение в деле погружения в виртуальную реальность — Blood & Truth
- VR-игра года — Pistol Whip
- Мобильная игра года — Sayonara Wild Hearts
- Онлайн-игра года — Apex Legends
- Выдающееся достижение для независимой игры — Untitled Goose Game
- Выдающееся достижение в геймдизайне — Baba Is You
- Выдающееся достижение в игровой режиссуре — Control
- Выдающееся достижение в анимации — Luigi’s Mansion 3
- Выдающееся достижение в художественном направлении — Control
- Выдающееся достижение в создании персонажей — Untitled Goose Game (Гусь)
- Выдающееся достижение в музыкальном сопровождении — Control
- Выдающееся достижение в звуковом дизайне — Death Stranding
- Выдающееся достижение в сюжете — Disco Elysium
- Выдающееся техническое достижение — Death Stranding
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