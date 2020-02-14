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Симулятор вредного гуся стал лучшей игрой 2019 года по версии DICE Awards 2020

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Похоже, симулятор гуся-хулигана Untitled Goose Game действительно нашёл отклик в сердцах любителей игр и членов жюри организованной Академией интерактивных искусств и наук премии DICE Awards. В этом году приз за «Лучшую игру» достался именно «гусю», а в целом игра завоевала награды в трёх номинациях. Наибольшее же число наград — четыре штуки — унесла Control. Проект Хидео Кодзимы Death Stranding забрал две награды, и обе в глубоко вторичных номинациях.

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  • Игра года — Untitled Goose Game
  • Боевик года — Control
  • Приключение года — Star Wars Jedi Fallen Order
  • Семейная игра года — Super Mario Maker 2
  • Файтинг года — Mortal Kombat 11
  • Гоночная игра года — Mario Kart Tour
  • Ролевая игра года — The Outer Worlds
  • Спортивная игра года — FIFA 2020
  • Стратегия/симулятор года — Fire Emblem Three Houses
  • Техническое достижение в деле погружения в виртуальную реальность — Blood & Truth
  • VR-игра года — Pistol Whip
  • Мобильная игра года — Sayonara Wild Hearts
  • Онлайн-игра года — Apex Legends
  • Выдающееся достижение для независимой игры — Untitled Goose Game
  • Выдающееся достижение в геймдизайне — Baba Is You
  • Выдающееся достижение в игровой режиссуре — Control
  • Выдающееся достижение в анимации — Luigi’s Mansion 3
  • Выдающееся достижение в художественном направлении — Control
  • Выдающееся достижение в создании персонажей — Untitled Goose Game (Гусь)
  • Выдающееся достижение в музыкальном сопровождении — Control
  • Выдающееся достижение в звуковом дизайне — Death Stranding
  • Выдающееся достижение в сюжете — Disco Elysium
  • Выдающееся техническое достижение — Death Stranding
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