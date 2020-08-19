25 минут игрового процесса новой Battletoads
Когда Microsoft в прошлом году заявила о намерении воскресить любимых многими «Боевых жаб», многие восприняли данную весть с радостью, пока не увидели первые кадры геймплея. По мнению игроков, разработчики поиздевались над их детством и превратили Battletoads в то, чем «Боевые жабы» стремилась не быть. На тот случай, если вы ещё не видели геймплея новинки, разработчики поделились с общественностью 25-минутным видеороликом.
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Релиз новой Battletoads состоится уже завтра на PC (Steam и Microsoft Store) и Xbox One.
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