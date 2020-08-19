Новый трейлер Observer System Redux посвящён улучшенной графической составляющей проекта
Профильное издание GameSpot опубликовало эксклюзивный трейлер Observer System Redux. Свежий ролик рассказывает нам, какие графические изменения и улучшения будут в обновлённом издании игры. Разработчики действительно очень много усилий прикладывают для того, чтобы улучшенная версия Observer самым лучшим образом выглядела на консолях нового поколения.
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В глобальном плане Observer System Redux порадует нас улучшенной системой глобального освещения, HDR и даже трассировкой лучей. Будут также и новые модели персонажей, улучшенные текстуры и так далее.
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Релиз проекта случится до конца нынешнего года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
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