Подписка EA Play появится в Steam уже в конце августа
Electronic Arts наконец-то определилась с датой запуска своего подписного сервиса EA Play (ранее именовался EA/Origin Access) в Steam. Получить возможность играть в крупный набор проектов за умеренную ежемесячную/ежегодную плату можно будет уже с 31 августа.
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Напомним, что обладатели подписки EA Play не только получают доступ к играм из «Хранилища», но и возможность играть в новинки за десять часов до их официального релиза и 10-процентную скидку на все покупки (в случае со Steam-версией — на игры издательства Electronic Arts).
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