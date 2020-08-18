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СМИ: Crysis Remastered выйдет на «больших» платформах уже в эту пятницу

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По всей видимости, точная дата выхода Crysis Remastered вновь перестала быть секретом до официального анонса: согласно информации издания PlayStation Access, релиз «облучённой» версии культового шутера запланирован на эту пятницу, 21 августа.

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Стоит напомнить, что изначально Crysis Remastered планировалась к выходу 23 июля, но впоследствии релиз на PC и консолях PlayStation 4 и Xbox One отложили, сохранив исходную дату лишь для Nintendo Switch. На днях же Crytek в своём официальном Twitter прямо намекнула, что ожидание близится к завершению. Скорее всего, официально информация из первого абзаца будет подтверждена уже в ближайшие часы.

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Crysis Remastered порадует наличием текстур высокого разрешения, программной трассировкой лучей, улучшенными эффектами частиц, а также наличием новых продвинутых графических технологий. Единственный недостаток — в состав Crysis Remastered входит только первая Crysis; самостоятельное дополнение Crysis Warhead решили оставить за бортом.

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