Разработчики из Cold Symmetry совместно с Playstack выпустили Mortal Shell — ролевой экшен, вдохновлённый проектами серии Dark Souls. Важно понимать, что на данный момент игра вышла только на PlayStation 4 и Xbox One. Что до PC, то релиз тоже запланирован на сегодня, но состоится это чуть позднее.

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Теперь плавно перейдём к оценкам. На момент написания этих строк средний бал на Metacritic был 76 из 100 возможных. Критикам нравится, как реализованы все основные механики в игре, но невысокие бюджеты разработки прямым образом повлияли на её внешний вид. Что до других претензий, то рецензенты также ругают Mortal Shell за однообразные локации и не до конца проработанную систему сохранений.

Одно можно с уверенностью сказать — игра у Cold Symmetry получилась. Остальное будет дорабатываться патчами и дополнениями.