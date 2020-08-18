Авторы Shadow Warrior в следующем году выпустят научно-фантастический сетевой ролевой экшен
У студии Flying Wild Hog, которая сейчас вовсю трудится над Shadow Warrior 3, в планах имеется и второй амбициозный проект, о котором стало известно несколько часов назад из публикации компании Jagex, известной, как создательницы знаменитой RuneScape.
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Руководство Jagex объявило о заключении издательского соглашения с Flying Wild Hog, но, к сожалению, никаких подробностей грядущего проекта, кроме самых базовых, пока нет. Известно, что новинка будет мультиплатформенной, относится к жанру научно-фантастических ролевых экшенов с упором на мультиплеер, разрабатывается на движке Unreal Engine 4 и планируется к выходу в следующем году. В планах также провести серию публичных тестирований проекта.
Для Jagex это первый издательский опыт, поэтому будет интересно взглянуть на плод сотрудничества двух по отдельности крупных и именитых компаний.
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