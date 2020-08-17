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Bethesda бесплатно раздаёт Quake III Arena

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Неделю назад после завершения QuakeCon@Home компания Bethesda Softworks с гордостью сообщила о том, что посетители виртуального фестиваля собрали на благотворительность втрое больше средств, чем планировалось. По такому случаю Bethesda решила раздать сразу три культовых игры: Quake, Quake II и Quake III Arena. Первые два подарка все, кто хотели, уже получили, настал черёд третьего.

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Раздача Quake III Arena продлится 72 часа, или до 20 августа, 19:00 по московскому времени. Всё, что от вас требуется — это просто зайти в клиент Bethesda.net под своей учётной записью. Если не сработало — «перелогиньтесь»; подарок должен автоматически добавиться в библиотеку после запуска клиента.

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Quake III Arena вышел в 1999 году и на протяжении многих лет был одним из самых популярных сетевых шутеров, у которого до сих пор имеется армия фанатов.

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