WB Montreal намекает на скорый анонс новой игры про Бэтмена
На официальной страничке WB Montreal в Twitter появился коротенький ролик-тизер новой игры про Бэтмена. В представленном видео нам вновь намекают о Суде Сов. Некая имитация прицела, в котором мелькают разные знаки, — это пока всё, на что можно рассчитывать.
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В ролике также содержится особое шифрованное сообщение, которое уже успели разгадать. «Мы вас ожидали» (We have been expecting you) — вот что там говорится. Что до полноценного анонса, то он должен случиться 22 августа в 22:00 по московскому времени в рамках DC FanDome.
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