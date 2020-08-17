Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

WB Montreal намекает на скорый анонс новой игры про Бэтмена

+
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

На официальной страничке WB Montreal в Twitter появился коротенький ролик-тизер новой игры про Бэтмена. В представленном видео нам вновь намекают о Суде Сов. Некая имитация прицела, в котором мелькают разные знаки, — это пока всё, на что можно рассчитывать.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

В ролике также содержится особое шифрованное сообщение, которое уже успели разгадать. «Мы вас ожидали» (We have been expecting you) — вот что там говорится. Что до полноценного анонса, то он должен случиться 22 августа в 22:00 по московскому времени в рамках DC FanDome.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

wb montreal
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

WB Montreal намекает на скорый анонс новой игры про Бэтмена
+
Ghost of Tsushima осенью обзаведётся сюжетным кооперативным режимом Legends
+
Игровая адаптация «Скотного двора» поступит в продажу осенью
1
Разработчики Apex Legends показали инженерные способности героини Рампарт
+
Atom RPG с опережением графика вышла на устройствах под управлением Android
+
Тестирование Halo 3 ODST на PC стартует на этой неделе
2

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 122
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 34
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 39
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем цены двух игровых сборок - c Core i3-10300 и Ryzen 3 3100
38
Так ли страшна термопаста в новых процессорах Intel Comet Lake-S - как вычислить i5-10400 (F) с припоем и стоит ли оно того
85
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
39
Обзор и тест сборки с AliExpress за $55: Kllisre E5-V304 + E5-2420 + 2x4GB
57
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
28
MSI выходит в лидеры рынка и рост количества критики является подтверждением этому
24
5 способов сэкономить при сборке игрового ПК
42
10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
13
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
61
Летнее обновление в геймерской линейке Alienware от Dell
9

Сейчас обсуждают

Inqizitor
19:25
Короче, судя по графику, 3090 будет на 85% быстрее 1080ti в 1440р. "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу" (с). Невероятно, но придется ждать 4000 серии, я ожидал от Хуанга нормальных карт в...
Для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 опубликован сравнительный рейтинг производительности
Yolanda Tarska
19:24
Как раз проблем не будет, раз уж в процессорах неплохо пошло это, в видеокартах тем более, у них латентность в играх не важна.
Для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 опубликован сравнительный рейтинг производительности
Сергей Морук
19:23
То чувство, когда не читаешь саму статью, а сразу лезешь к комментариям. Ибо самый сок именно тут(=
12 смартфонов Xiaomi получат самую новую прошивку MIUI 12 на ещё не вышедшей ОС Android 11 до конца августа
Ацкий Сотона
19:22
Когда-то и меня вела дорога приключений ... А потом мне прострелили колено ...
10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
wwr222
19:22
Две фирмы:Асус и Гигабайт во вторых ревизиях упростили карты.И я не нашел обзоров на эти версии.Видно хвалится нечем
5 способов сэкономить при сборке игрового ПК
Bratken
19:21
Когда ползаешь по лесу полтора часа с простреленными ногами...
10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
perorist
19:21
удивительно, что маркетологи инвидии не знают, что обычные покупатели мерят производительность видеокарты по объему памяти. и если на их нынешней видеокарте памяти столько же, а то и больше, то желани...
Пора что-то менять: большинство геймеров использует видеокарты четырёхлетней давности
korney
19:20
"Мой игровой стаж на ПК давно перевалил за 10 лет." - идеальный, достойнейший повод для гордости. "Уже сдавая блог в печать ..." - название печатного издания интересно узнать. И куда Arcanum делся, оп...
10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
Yolanda Tarska
19:18
Не Voodoo1 cтоила как и i740, где-то 120-150$ в начале-середине 98 года.
Игровые видеокарты Intel Xe-HPG будут производиться по 6 нм техпроцессу TSMC
4eshka
19:18
Да, именно патриоты) PVS416G440C9K Dram v. 1.40 VCCIO v. 1.2250 SA v. 1.2375
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем