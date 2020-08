На официальной страничке WB Montreal в Twitter появился коротенький ролик-тизер новой игры про Бэтмена. В представленном видео нам вновь намекают о Суде Сов. Некая имитация прицела, в котором мелькают разные знаки, — это пока всё, на что можно рассчитывать.

В ролике также содержится особое шифрованное сообщение, которое уже успели разгадать. «Мы вас ожидали» (We have been expecting you) — вот что там говорится. Что до полноценного анонса, то он должен случиться 22 августа в 22:00 по московскому времени в рамках DC FanDome.