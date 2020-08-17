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Создатели Beyond Skyrim показали родную провинцию расы аргониан

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Группа энтузиастов, которая на протяжении нескольких лет трудится над глобальной модификацией Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V, опубликовала на своём YouTube-канале свежий демонстрационный видеоролик проекта. В центре внимания Чернотопье (Black Marsh), родная провинция расы ящеров-гуманоидов, известных во вселенной «Свитков» как аргониане. Это первый показ данной провинции, и естественно, что работа ещё продолжается и многое может измениться.

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Стоит отметить, что энтузиасты регулярно публикуют видеоролики, позволяющие оценить масштаб и качество работы. Столь высокими темпами производства команда Beyond Skyrim обязана разделению труда: над каждой воссоздаваемой в модификации провинцией Тамриэля трудится своя, отдельная команда разработчиков.

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В прошлом месяце, например, авторы показали континент Атмору, в мае — остров Роскреа, а ещё раньше — провинции Сиродил, Эльсвейр и Морровинд. В общем, проект живёт и развивается, но когда его финальная версия увидит свет, пока можно только гадать.

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