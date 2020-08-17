Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Steam появились системные требования DiRT 5

2
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

Студия Codemasters обновила Steam-страничку раллийной гонки DiRT 5, на которой теперь обозначены минимальные и рекомендуемые системные требования проекта. Забегая немного вперёд, отметим, что требования, если принимать во внимание рекомендуемую конфигурацию, довольно серьёзные.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Минимальные выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;
  • 60 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10 (18362).

Рекомендуемые требования уже гораздо серьёзнее:

  • процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Vega 64;
  • 60 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10 (18362).

реклама

Напомним, что релиз DiRT 5 состоится 16 октября — разработчики на неделю отложили выход игры, не объяснив причин своего решения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

codemasters dirt 5
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Создатели Beyond Skyrim показали родную провинцию расы аргониан
+
В Steam появились системные требования DiRT 5
2
Ubisoft показала геймплей за Сэма Фишера в Rainbow Six Siege
+
Fall Guys вторую неделю удерживает лидерство в чарте продаж Steam
+
От линий до фотореализма: 38 лет развития Microsoft Flight Simulator в одном ролике
7
«Я пришла развлечься»: трейлер игрового процесса шестого сезона Apex Legends
+
Создатели Wasteland 3 довольны итоговым масштабом игры
1

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 122
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 34
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 37
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Некроклокинг - максимальный разгон процессора Xeon X3363 c Aliexpress под LGA 775 - мой путь к 4.5 GHz
64
Оверклокинг прекратил существование, но оверклокеры еще встречаются среди людей
64
Обзор и тест сборки с AliExpress за $55: Kllisre E5-V304 + E5-2420 + 2x4GB
54
Так ли страшна термопаста в новых процессорах Intel Comet Lake-S - как вычислить i5-10400 (F) с припоем и стоит ли оно того
77
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
28
Сравниваем цены двух игровых сборок - c Core i3-10300 и Ryzen 3 3100
24
MSI выходит в лидеры рынка и рост количества критики является подтверждением этому
23
Летнее обновление в геймерской линейке Alienware от Dell
9
5 способов сэкономить при сборке игрового ПК
16
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
4

Сейчас обсуждают

Alexshanghai IntelAmdov
10:20
и % прироста фпс в играх ещё интересует хобя относительно стоковой 3200/cl14/14/14
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
Inraz
10:19
В 2020 году стартовая сборка должна начинаться с 6 ядер, для домашнего ПК. Ниже, это так, для жены в соцсетях сплетни погонять.
Сравниваем цены двух игровых сборок - c Core i3-10300 и Ryzen 3 3100
garison87
10:18
Попробую в следующем обзоре сделать
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
garison87
10:17
Спасибо)
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
Alexshanghai IntelAmdov
10:16
тебе то откуда знать вареник?
5 способов сэкономить при сборке игрового ПК
Юра Репченко
10:16
Выпустите лучше полноценный World Rally. Надоел ваш Дёрт.
В Steam появились системные требования DiRT 5
sdvuh
10:15
Хороший обзор. Спасибо)
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
Inraz
10:12
"то купите вместо условного Samsung 970 Evo простой Kingston A400". Купил, два бюджетных. Приблизительно через месяц оба приказали долго жить. Samsung уже год работает. Называется сэкономил. Главное ...
5 способов сэкономить при сборке игрового ПК
Alexshanghai IntelAmdov
10:12
интересно какая завистливая бездарная шавка ставит минусы? птица ты что ли?)))
Настройка памяти на платформе Intel и тестирование оверклокерского потенциала G.Skill Trident Z 3200c14
Vasiliy Korshunov
10:11
Что-то требования у игр за этот год сильно подросли, а ведь еще новые консоли не вышли. Я считаю, что 1 терафлопс на 10 фпс при максималках на fullhd - это перебор. Были бы топы на 16-18 тфлопс, то и ...
В Steam появились системные требования DiRT 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем