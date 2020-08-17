В Steam появились системные требования DiRT 5
Студия Codemasters обновила Steam-страничку раллийной гонки DiRT 5, на которой теперь обозначены минимальные и рекомендуемые системные требования проекта. Забегая немного вперёд, отметим, что требования, если принимать во внимание рекомендуемую конфигурацию, довольно серьёзные.
реклама
Минимальные выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480;
- 60 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10 (18362).
Рекомендуемые требования уже гораздо серьёзнее:
- процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Vega 64;
- 60 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10 (18362).
реклама
Напомним, что релиз DiRT 5 состоится 16 октября — разработчики на неделю отложили выход игры, не объяснив причин своего решения.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила