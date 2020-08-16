Милая аркада Fall Guys стала без преувеличения феноменом если не года, то текущего сезона точно: появившись на прилавках Steam в начале августа, проект только и делает, что устанавливает рекорд за рекордом. Буквально только что Valve обновила список лидеров недельного чарта продаж, и выяснилось, что позиция Fall Guys в нём спустя неделю нисколько не пошатнулась: первое место вторую неделю подряд.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

В остальном изменений в десятке лидеров хватает: на втором месте разместилась Horizon Zero Dawn, на третьем — вышедшая из раннего доступа Risk of Rain 2. На фоне распродажи в десятку лидеров ворвалась Battlefield V, а приближающийся релиз обеспечил супергеройскому боевику Marvel’s Avengers десятую позицию.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом; важно помнить, что игры располагаются в списке по объёму выручки за неделю: