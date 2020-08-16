Fall Guys вторую неделю удерживает лидерство в чарте продаж Steam
Милая аркада Fall Guys стала без преувеличения феноменом если не года, то текущего сезона точно: появившись на прилавках Steam в начале августа, проект только и делает, что устанавливает рекорд за рекордом. Буквально только что Valve обновила список лидеров недельного чарта продаж, и выяснилось, что позиция Fall Guys в нём спустя неделю нисколько не пошатнулась: первое место вторую неделю подряд.
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В остальном изменений в десятке лидеров хватает: на втором месте разместилась Horizon Zero Dawn, на третьем — вышедшая из раннего доступа Risk of Rain 2. На фоне распродажи в десятку лидеров ворвалась Battlefield V, а приближающийся релиз обеспечил супергеройскому боевику Marvel’s Avengers десятую позицию.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом; важно помнить, что игры располагаются в списке по объёму выручки за неделю:
- Fall Guys Ultimate Knockout;
- Horizon Zero Dawn;
- Risk of Rain 2;
- Fall Guys Collector’s Pack;
- Among Us;
- Grounded;
- Microsoft Flight Simulator;
- Battlefield V;
- Grand Theft Auto V;
- Marvel’s Avengers.
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