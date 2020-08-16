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«Я пришла развлечься»: трейлер игрового процесса шестого сезона Apex Legends

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Уже через считанные дни — 18 августа — в популярнейшей королевской битве Apex Legends стартует шестой игровой сезон под названием «Разгон» (Boosted), и по такому поводу разработчики из Respawn Entertainment опубликовали соответствующий видеоролик с игровым процессом и перечислением основных нововведений и изменений.

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Итак, по порядку. В шестом сезоне в Apex Legends появится Рампарт — новая «легенда» (герой), умеющая создавать различные оружейные модификации и устанавливать защитные барьеры.

Также в шестом сезоне в игре появится система крафтинга, позволяющая создать нужный предмет из разбросанных по карте материалов, будут внесены изменения в локацию «Край света», появится новый энергетический пистолет-пулемёт «Вольт», стартует новый рейтинговый сезон и, конечно же, откроется доступ к свежему боевому пропуску на сотню эксклюзивных наименований.

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