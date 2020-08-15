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Стратегия Phoenix Point в этом месяце получит второе дополнение

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Несмотря на «прохладный» приём, студия Snapshot Games вместе с отцом X-COM Джулианом Голлопом продолжает поддерживать стратегию Phoenix Point новым контентом. В частности, в этом месяце разработчики намереваются выпустить второе дополнение под названием Legacy of the Ancients. Конкретной даты пока нет, но, учитывая, что от августа осталось всего ничего, можно надеяться, что её объявят на следующей неделе вместе с публикацией соответствующего ролика.

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По сюжету дополнения, нам предстоит исследовать тайны древней цивилизации, предшествовавшей современному человечеству. Цивилизация хоть и древняя, но невероятно развитая, так что её наследие можно будет использовать для разработки новых технологий и оружия. К сожалению, не всё так просто, и ценные знания охраняются стражами, а мы далеко не единственные, кто жаждут развить свои технологии.

В состав дополнения Legacy of the Ancients войдут новые сюжетные задания, новые типы заданий, новые виды противников и эволюционировавшие виды старых, новые окружения, ресурсы, исследования и новое мощное оружие.

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G1ALG1A
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