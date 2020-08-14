Вчера вечером в продажу для зомби-экшена Dying Light поступило дополнение Hellraid, созданное на базе брошенного одноимённого проекта студии Techland в жанре тёмного фэнтези. К сожалению, после релиза выяснилось, что аддон, мягко говоря, не соответствует ожиданиям сообщества.

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Как отмечают игроки, на практике Hellraid представляет собой не дополнение, а, скорее, набор новых оболочек для уже представленных в игре противников. Игроки жалуются на то, что местные демоны двигаются как стандартные зомби или противники-люди из оригинальной Dying Light, никаких новых механик игрового процесса аддон не добавляет, да и его прохождение занимает максимум один час. Разве что новое демоническое оружие выглядит и ощущается приятно.

По итогу положительно дополнение Hellraid оценили лишь 37 % пользователей, что автоматически вогнало аддон в некомфортную «красную зону» пользовательских рейтингов Steam. Ранее Techland обещала, что Dying Light Hellraid будет поддерживаться новым контентом. Остаётся только надеяться на то, что с течением времени ситуация с исправится.