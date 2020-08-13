Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

«Адское» дополнение Hellraid для зомби-экшена Dying Light уже доступно для прохождения

+
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

Студия Techland в своё время трудилась над демоническим боевиком Hellraid, но обстоятельства сложились таким образом, что увидеть свет проекту так и не было суждено. Но поляки не похоронили свой труд «в столе», а использовали наработки, чтобы подготовить для прекрасного зомби-боевика Dying Light одноимённое дополнение. И вот, день релиза настал: в Steam дополнение можно приобрести за 359 рублей.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

По сюжету Dying Light Hellraid в подвалах Башни после перебоя в подаче электроэнергии обнаруживают загадочный игровой автомат. Пройдёт совсем немного времени и выяснится страшная правда: данный аркадный автомат — это не безобидная игрушка, а портал в Преисподнюю, откуда в реальный мир полезли различные демонические создания.

Нам предстоит отправиться по ту сторону портала и сразиться с демонами, используя массу нового оружия, соответствующего жанру тёмного фэнтези. Полученное в Аду вооружение при желании можно взять с собой в мир живых.

реклама

реклама

Пока что дополнение Hellraid доступно только на PC (Steam); до консолей PlayStation 4 и Xbox One оно доберётся завтра, 14 августа, в 20:00 по московскому времени.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

techland dying light
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

«Адское» дополнение Hellraid для зомби-экшена Dying Light уже доступно для прохождения
+
За первый час после релиза Total War Saga Troy загрузили миллион человек
+
Вышла EVE Echoes — мобильная версия знаменитой ММО-игры про космос
2
В Epic Games Store стартовала раздача кооперативного экшена Remnant From the Ashes
+
THQ Nordic довольна результатами продаж ремейков Destroy All Humans и «Губки Боба»
+
Дебютный трейлер As Far The Eye — стратегии с «карамельным» стилем о всемирном потопе
+

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 107
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
96
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
96
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
59
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
107
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
84
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
47
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
18

Сейчас обсуждают

Sayros
21:00
Sapphire Rapids - т.е слово Сапфир уже скомуниздили у AMD, хорошее начало..
Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4
Андрей Илясов
20:53
Походу хозяева наших магазинов статью не прочитали... Цены на месте ))
Один из самых быстрых геймерских процессоров – 8-ядерный Core i7-9700K подешевел на 70 долларов – 4.9 ГГц и лучшие показатели в играх по самой низкой цене с начала продаж
MaratSPb329
20:47
Ясен хрен, что чем новее видяха тем долше она поддерживаться будет!!! КЭП. Мне видяха нужна для игр и не более, так зачем брать железо в 2 раза дороже, если оно не дает соответствующей производительно...
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
MaratSPb329
20:43
Ну так скинь ссылку на видео и я увижу. Видимо просто кто то даже тесты не смотрел и прет за свою RTX
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
korney
20:43
Смотри. Не обляпайся. https://www.google.com/search?newwindow=1&tbm=isch&q=Косплей+недели
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
Iezon Din'alt
20:42
Эпл терпеть не могу но это наглость. Купил самый дешёвый МакБук эир и чё то от него хочет , несмотря на цену , это просто херабора в сумку кинуть и посидеть в кафе или на лавочке,и не более. При этом ...
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
Pris
20:42
думают, по меньшей мере )
Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4
tarick
20:40
"Конкурировать" - громко сказано. Так, недорогая альтернатива для не слишком требовательных пользователей.
Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4
SMA
20:36
Были бы умнее эту ересь не писали бы, еще раз для особо... зелот копипастит новости, эти новости носят много технических неточностей. Вы (и все кто его читает), начитавшись этой ереси с умным видом по...
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
O5-14
20:35
осталось схему и прошивку тестера выложить
Методика тестирования блоков питания стандарта ATX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем