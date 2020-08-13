«Адское» дополнение Hellraid для зомби-экшена Dying Light уже доступно для прохождения
Студия Techland в своё время трудилась над демоническим боевиком Hellraid, но обстоятельства сложились таким образом, что увидеть свет проекту так и не было суждено. Но поляки не похоронили свой труд «в столе», а использовали наработки, чтобы подготовить для прекрасного зомби-боевика Dying Light одноимённое дополнение. И вот, день релиза настал: в Steam дополнение можно приобрести за 359 рублей.
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По сюжету Dying Light Hellraid в подвалах Башни после перебоя в подаче электроэнергии обнаруживают загадочный игровой автомат. Пройдёт совсем немного времени и выяснится страшная правда: данный аркадный автомат — это не безобидная игрушка, а портал в Преисподнюю, откуда в реальный мир полезли различные демонические создания.
Нам предстоит отправиться по ту сторону портала и сразиться с демонами, используя массу нового оружия, соответствующего жанру тёмного фэнтези. Полученное в Аду вооружение при желании можно взять с собой в мир живых.
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Пока что дополнение Hellraid доступно только на PC (Steam); до консолей PlayStation 4 и Xbox One оно доберётся завтра, 14 августа, в 20:00 по московскому времени.
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