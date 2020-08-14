В Dead by Daylight появился кроссплей между PC и консолями
Разработчики из Behaviour Interactive сообщили о том, что отныне пользователи PC и консолей PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch при желании могут играть в асимметричный хоррор Dead by Daylight вместе и даже создавать кроссплатформенные списки друзей — исключительно ради удобства пользователей. Процесс внедрения кроссплея занял много времени: было необходимо не только разработать соответствующие системы, но и договориться с платформодержателями.
реклама
В сентябре у кроссплея в Dead by Daylight появится логическое развитие: возможность переносить достигнутый прогресс в развитии персонажей с одной платформы на другую. В следующем месяце также планируется выпуск Stadia-версии игры, которая тоже будет поддерживать кроссплей.
Напомним, что Dead by Daylight — это асимметричный сетевой хоррор, в котором игрок-маньяк пытается поймать игроков-выживших. Некоторые любители «маньячной» роли надеются, что с внедрением кроссплея время поиска матча для них сократится.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила