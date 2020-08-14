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В Dead by Daylight появился кроссплей между PC и консолями

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Разработчики из Behaviour Interactive сообщили о том, что отныне пользователи PC и консолей PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch при желании могут играть в асимметричный хоррор Dead by Daylight вместе и даже создавать кроссплатформенные списки друзей — исключительно ради удобства пользователей. Процесс внедрения кроссплея занял много времени: было необходимо не только разработать соответствующие системы, но и договориться с платформодержателями.

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В сентябре у кроссплея в Dead by Daylight появится логическое развитие: возможность переносить достигнутый прогресс в развитии персонажей с одной платформы на другую. В следующем месяце также планируется выпуск Stadia-версии игры, которая тоже будет поддерживать кроссплей.

Напомним, что Dead by Daylight — это асимметричный сетевой хоррор, в котором игрок-маньяк пытается поймать игроков-выживших. Некоторые любители «маньячной» роли надеются, что с внедрением кроссплея время поиска матча для них сократится.

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