По слухам, карты в новой Battlefield рассчитаны на 128 игроков
Игры серии Battlefield всегда отличались масштабностью в сравнении со многими другими сетевыми боевиками, и в следующей части, согласно источникам инсайдера Тома Хендерсона, разработчики пойдут в этом плане чуть дальше. По информации Хендерсона, DICE проектирует карты с расчётом на одновременное присутствие на них до 128 игроков.
реклама
В стандартном плейлисте также будут классические для Battlefield поля боя на 64 участника, но, как уточняет инсайдер, разработчики нацелились на увеличение масштабов.
Как верно отмечают пользователи, подобное увеличение «размаха» потребует и серьёзных изменений в дизайне карт: ещё одну условную «Операцию “Метро”» или «Операцию “Взаперти”» в режиме 64 на 64 сообщество Battlefield может не выдержать.
реклама
На данный момент о следующей Battlefield официально известно только то, что она выйдет в следующем году.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила