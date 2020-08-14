Игры серии Battlefield всегда отличались масштабностью в сравнении со многими другими сетевыми боевиками, и в следующей части, согласно источникам инсайдера Тома Хендерсона, разработчики пойдут в этом плане чуть дальше. По информации Хендерсона, DICE проектирует карты с расчётом на одновременное присутствие на них до 128 игроков.

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В стандартном плейлисте также будут классические для Battlefield поля боя на 64 участника, но, как уточняет инсайдер, разработчики нацелились на увеличение масштабов.

Как верно отмечают пользователи, подобное увеличение «размаха» потребует и серьёзных изменений в дизайне карт: ещё одну условную «Операцию “Метро”» или «Операцию “Взаперти”» в режиме 64 на 64 сообщество Battlefield может не выдержать.

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На данный момент о следующей Battlefield официально известно только то, что она выйдет в следующем году.