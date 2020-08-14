Capcom на днях обновила свой «платиновый» список, благодаря чему стало известно, что Resident Evil 7 отныне — вторая самая продаваемая игра в истории компании. По состоянию на 30 июня текущего года, суммарный тираж Resident Evil 7 достиг 7,9 миллиона копий.

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На первом месте списка, естественно, располагается экшен Monster Hunter World с практически недостижимым для других игр компании показателем в 16,1 миллиона проданных копий.

Далее по списку по убыванию «чистоты» платины располагаются Resident Evil 5 с 7,7 млн копий, Resident Evil 6 с 7,6 млн копий и ремейк Resident Evil 2 с 7,2 млн копий. Стоит отметить, что ремейк Resident Evil 3 продался сравнительно скромным тиражом, однако для Capcom это неожиданностью не стало — оригинальная Resident Evil 3 тоже поводом для гордости в плане продаж не была.

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Напомним, что на данный момент Capcom вовсю трудится над Resident Evil Village. Игра была анонсирована в июне, а подробности помимо самых базовых обещали опубликовать уже в этом месяце.