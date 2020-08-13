Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

THQ Nordic довольна результатами продаж ремейков Destroy All Humans и «Губки Боба»

+
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя

Конгломерат Embracer Group, состоящий из нескольких структурных подразделений, в числе которых издательство THQ Nordic и несметное множество различных студий и франшиз, сегодня прямо-таки разрывается от позитивных новостей. Утром компания отрапортовала о покупке студий 4A Games и New World Interactive, а также шести «ноунеймов», теперь настал черёд рассказа об успехах принадлежащих ей проектов.

реклама

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

В частности, издатель очень доволен результатами, которые показали ремейки Destroy All Humans и SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Тираж обновлённой игры про «Губку Боба» преодолел отметку в один миллион копий, однако цифрами продаж приключений пришельца Крипто издатель пока решил не делиться, отметив лишь, что они превзошли его ожидания.

Также без цифр, но в позитивном тоне компания отозвалась о продажах SnowRunner и Saints Row The Third Remastered. В целом в минувшем финансовом квартале продажи проектов конгломерата Embracer Group увеличились аж на 81 %. Естественно, в первую очередь за это стоит «благодарить» коронавирус и самоизоляцию, хотя издатели постоянно предпочитают об этом умалчивать, считая столь большие успехи собственной заслугой.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

thq nordic embracer group
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

THQ Nordic довольна результатами продаж ремейков Destroy All Humans и «Губки Боба»
+
Дебютный трейлер As Far The Eye — стратегии с «карамельным» стилем о всемирном потопе
+
Total War Saga Troy вышла на PC и предлагается бесплатно в EGS в течение суток
2
Самолёты и аэропорты в свежем живописном трейлере Microsoft Flight Simulator
12
В Cyberpunk 2077 много внимания уделено разрушаемому окружению
3
Microsoft рассматривала возможность выпуска Halo Infinite по частям
1

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 107
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
88
White trash – не беритесь за белую сборку ПК, скорее всего у вас получится нелепая дешёвка
59
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
107
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
91
5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
83
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
38
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13

Сейчас обсуждают

RangerXP
17:59
Черти, все-таки заставили меня установить свой богомерзкий клиент. :)
Total War Saga Troy вышла на PC и предлагается бесплатно в EGS в течение суток
Антон Антонов
17:54
Думаю,что так и будет.У самого был xbox one x и ps 4 pro. Бокс в разы производительнее оказался,картинка в разы лучше была и не грелся,чего нельзя сказать о мыльной прошке,причем последняя дико греетс...
PlayStation 5 может провалиться из-за слабого железа и высокой конкуренции со стороны Microsoft
Пека Боярин
17:52
мы не гордые, мы подождем (еще DS не прошел)
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
3JIbIDEHb
17:51
Предлагаю разбавить ветку статей и новостей, ну например симпатичными, полураздетыми косплеерщицами!
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
Me4tatelI&gt;
17:50
для вычислений будут их делать что останется кое-как делать в виде видеокарт простых будут до уровня 2060где-то правда учитывая что надо налаживать контакты с партнерами, скорее всего их будет мало ну...
Intel показала самый мощный графический чип и рассказала о его производительности – 42 TFLOP и 16 384 ядра в самом продвинутом GPU на рынке
Евгений Кузьмин
17:49
Криптанутые амд берут обычно)
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
Saknussemm
17:48
У вас произошла подмена понятий «ПК», и «десктоп»: в заголовке — «Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$». А по факту получилось: «Впечатления от нетбука ...
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
Ahmed
17:47
Как дела у секты свидетелей оптимизации под AMD? Все должно летать, особенно на FX, ведь уже сколько лет PS4 оптимизируют под AMD.
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
oldschoolgamer
17:45
Ну что бы следы на снегу появились добро пожаловать на PS4 и PS5
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
Strain
17:43
следов на снегу нет,а так....агонь
Guerrilla Games усердно исправляют ошибки в Horizon Zero Dawn, но не раскрывают сроки появления патча
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем