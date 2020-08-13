THQ Nordic довольна результатами продаж ремейков Destroy All Humans и «Губки Боба»
Конгломерат Embracer Group, состоящий из нескольких структурных подразделений, в числе которых издательство THQ Nordic и несметное множество различных студий и франшиз, сегодня прямо-таки разрывается от позитивных новостей. Утром компания отрапортовала о покупке студий 4A Games и New World Interactive, а также шести «ноунеймов», теперь настал черёд рассказа об успехах принадлежащих ей проектов.
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В частности, издатель очень доволен результатами, которые показали ремейки Destroy All Humans и SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Тираж обновлённой игры про «Губку Боба» преодолел отметку в один миллион копий, однако цифрами продаж приключений пришельца Крипто издатель пока решил не делиться, отметив лишь, что они превзошли его ожидания.
Также без цифр, но в позитивном тоне компания отозвалась о продажах SnowRunner и Saints Row The Third Remastered. В целом в минувшем финансовом квартале продажи проектов конгломерата Embracer Group увеличились аж на 81 %. Естественно, в первую очередь за это стоит «благодарить» коронавирус и самоизоляцию, хотя издатели постоянно предпочитают об этом умалчивать, считая столь большие успехи собственной заслугой.
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