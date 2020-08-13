Самолёты и аэропорты в свежем живописном трейлере Microsoft Flight Simulator
Свежий трейлер Microsoft Flight Simulator (2020) разработчики решили посвятить двум главным элементам геймплея: собственно, самолётам, а также аэродромам, служащим точками взлёта и посадки. Всего в Microsoft Flight Simulator будет представлено свыше тридцати семи тысяч аэропортов, среди которых как маленькие, так и огромные, расположенные на побережье, на равнинах и даже в горах.
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Стоит напомнить, что многие аэропорты в Microsoft Flight Simulator воссозданы вручную, да и в целом игровой мир представляет собой виртуальную версию Земли, так что при желании можно будет даже попробовать пролететь над собственной дачей.
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До выхода Microsoft Flight Simulator осталось всего несколько дней — релиз запланирован на 18 августа.
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