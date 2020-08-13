Свежий трейлер Microsoft Flight Simulator (2020) разработчики решили посвятить двум главным элементам геймплея: собственно, самолётам, а также аэродромам, служащим точками взлёта и посадки. Всего в Microsoft Flight Simulator будет представлено свыше тридцати семи тысяч аэропортов, среди которых как маленькие, так и огромные, расположенные на побережье, на равнинах и даже в горах.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Стоит напомнить, что многие аэропорты в Microsoft Flight Simulator воссозданы вручную, да и в целом игровой мир представляет собой виртуальную версию Земли, так что при желании можно будет даже попробовать пролететь над собственной дачей.

реклама

До выхода Microsoft Flight Simulator осталось всего несколько дней — релиз запланирован на 18 августа.