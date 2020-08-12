До выхода «супергеройского» боевика Marvel’s Avengers осталось меньше месяца, поэтому Square Enix заранее осведомила игровое сообщество о системных требованиях и особенностях PC-версии.

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Перейдём сразу к делу, минимальные требования:

процессор: Intel Core i3-4160 или эквивалент от AMD;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 270;

75 Гбайт свободного пространства на накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480;

110 Гбайт свободного пространства на накопителе (SSD);

64-разрядная операционная система Windows 10.

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В число особенностей PC-версии Marvel’s Avengers входят опциональный 30-гигабайтный набор текстур высокого разрешения (видимо, именно этим вызваны повышенные требования к свободному пространству на накопителе), поддержка ультраширокоформатных мониторов и мультимониторных конфигураций, полностью разблокированная частота кадров и полностью настраиваемое управление клавиатурой и мышью. При желании, конечно, никто не мешает использовать контроллер от консоли.

Релиз Marvel’s Avengers состоится 4 сентября, однако будет возможность сыграть в неё пораньше. Во-первых, с 14 по 16 августа пройдёт бета-тестирование для предзаказчиков Steam-версии, а во-вторых, с 21 по 23 августа в Steam пройдёт открытое бета-тестирование для всех желающих. По всей видимости, разработчикам и издателю скрывать нечего и в своём продукте они уверены.