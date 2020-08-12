Слухи подтвердились: Forza Horizon 3 не удастся избежать традиции франшизы, и ровно спустя четыре года после выхода — 27 сентября — игра достигнет статуса «окончания жизни».

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Стоит отметить, что под трагическим названием скрывается, скорее, окончание не жизни, а функции размножения: дело в том, что Forza Horizon 3 снимут с продажи, однако все игровые системы, включая мультиплеер, продолжат работать для всех, кто ранее успели приобрести игру.

По случаю скорого снятия Forza Horizon с продажи на неё в магазине Microsoft распространяется скидка в 67 %, так что в течение сорока семи дней игру можно приобрести за $9,89 (напомним, Microsoft отказалась от региональных цен в России).