Разработчики амбициозного шутера Atomic Heart из студии Mundfish продолжают в довольно неспешном для себя режиме делиться подробностями о своём детище. Новое видео авторы игры записали совестно с журналистами профильного издания IGN — там же демонстрируется реальный геймплей.

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Главный герой прогуливается по павильонам ВДНХ, неспешно расстреливает местных врагов из странно выглядящих пушек и не гнушается переходить в рукопашный бой. В конце большого демонстрационного забега герой Atomic Heart принимает участие в схватке с боссом — Плюшем. Видео даёт возможность оценить работу дизайнеров окружения и «звуковиков». Кстати, созданием музыкального сопровождения к Atomic Heart занимался композитор Мик Гордон: тот самый, который написал потрясающий саундтрек к DOOM (2016) и DOOM Eternal.

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Релиз Atomic Heart должен состояться на PC, Xbox One и PlayStation 4. Проект также заявлен для консолей следующего поколения. Приблизительную дату релиза Mundfish не готова назвать.