Компания Systemic Reaction несколько месяцев назад сделала анонс Second Extinction — кооперативного экшена, вдохновлённого Left 4 Dead и не только. Так вот, сегодня стало известно, что в сентябре проект объявится в раннем доступе Steam. Он также пополнился режимом «Военные действия».

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Second Extinction — это игра, вдохновлённая Left 4 Dead. Команда из трёх человек собирается чтобы дать отпор динозаврам. Каждый из героев обладает уникальным набором навыков. Разработчики Second Extinction обещают на протяжении всего времени, что игра будет в раннем доступе, внимательно следить за отзывами и максимально оперативно вносить изменения.

Second Extinction будет доступна не только на PC, но также на Xbox One и Xbox Series X. Но нужно понимать, что пока нет даже приблизительной даты выхода проекта на консолях нет.