«Зимнее» дополнение к Minecraft Dungeons выйдет в начале осени
Mojang сообщила о том, что в начале сентября, а конкретно — 8 числа — ролевом экшене Minecraft Dungeons ждут сразу два (плюс одно) приятных анонса.
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Во-первых, в указанный день игра пополнится сюжетным дополнением под названием Creeping Winter, в ходе которого нашим героям предстоит остановить некое подобие ледникового периода. Во-вторых, в игре в качестве бесплатного обновления появятся новые торговцы и ежедневные испытания. Новых торговцев можно будет встретить в качестве пленников, и в благодарность за своё спасение они вместе со своими товарами с удовольствием передислоцируются в ваш лагерь.
И в-третьих, хорошая новость для любителей физических копий игр: 8 сентября версии Minecraft Dungeons для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch появятся на прилавках «во плоти». На PC в 2020 году — только «цифра».
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