Mojang сообщила о том, что в начале сентября, а конкретно — 8 числа — ролевом экшене Minecraft Dungeons ждут сразу два (плюс одно) приятных анонса.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Во-первых, в указанный день игра пополнится сюжетным дополнением под названием Creeping Winter, в ходе которого нашим героям предстоит остановить некое подобие ледникового периода. Во-вторых, в игре в качестве бесплатного обновления появятся новые торговцы и ежедневные испытания. Новых торговцев можно будет встретить в качестве пленников, и в благодарность за своё спасение они вместе со своими товарами с удовольствием передислоцируются в ваш лагерь.

И в-третьих, хорошая новость для любителей физических копий игр: 8 сентября версии Minecraft Dungeons для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch появятся на прилавках «во плоти». На PC в 2020 году — только «цифра».